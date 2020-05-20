2020/05/20 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مصدر محلي، في محافظة السليمانية، الأربعاء (20 ايار 2020)، بحجر مستشفى ’’شورش...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حجر مستشفى عسكري في السليمانية بعد اكتشاف إصابات بكورونا في كوادرها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حجر مستشفى عسكري في السليمانية بعد اكتشاف إصابات بكورونا في كوادرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).