توقعات بهبوط حاد في الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2020

2020/05/20 | 13:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي توقعات قاتمة لاقتصاد البلاد في 2020، وتوقعت هبوط الاقتصاد

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