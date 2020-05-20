وكالة الطاقة: نمو الطاقة المتجددة ينخفض عالميا للمرة الأولى في 20 عاما

2020/05/20 | 13:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن النمو العالمي في قدرة توليد الطاقة المتجددة سيسجل أول انخفاض سنوي منذ 20 عاما خلال العام الحالي في ظل جائحة كورونا لكن من المتوقع أن ينتعش في العام المقبل.

وسيتراجع بناء توربينات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وغيرها من منشآت توليد الكهرباء من المصادر المتجددة هذا العام في ظل تراجع الطلب على الطاقة في شتى القطاعات التجارية والصناعية وتعطل مشروعات بفعل مشكلات لوجستية.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ”تواصل الدول تشييد توربينات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية الجديدة لكن بوتيرة أقل بكثير“.

وأضاف ”حتى قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 كان العالم في حاجة لتسريع نشر الطاقات المتجددة بدرجة كبيرة لتلبية أهداف الطاقة والمناخ“.

وقالت الوكالة في تقريرها عن مستجدات سوق الطاقة المتجددة إن الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة هذا العام من المتوقع أن تبلغ 167 جيجاوات، أي ما يقل بنسبة 13 بالمئة عن العام الماضي.

لكن القدرة الكلية للطاقة المتجددة على مستوى العالم مازالت تنمو وسيبلغ معدل نموها ستة بالمئة في 2020.

ومن المتوقع تعافي بناء الطاقة المتجددة في العام المقبل لتعود إلى مستوى النمو الذي بلغته في 2019 مع استئناف العمل في المشروعات المعطلة وبافتراض استمرار سياسات الدعم الحكومية.

ومن المتوقع أن يكون النمو لعامي 2020 و2021 معا أقل بنسبة عشرة بالمئة عن التوقعات السابقة لوكالة الطاقة الدولية قبل تفشي فيروس كورونا.

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