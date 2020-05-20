مصدران: إنتاج روسيا النفطي 9.42 مليون ب/ي في 1-19 أيار

2020/05/20 | 13:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداد

أبلغ مصدران مطلعان على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو أيار مع بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان و9.43 مليون برميل يوميا بين الأول والرابع عشر من مايو أيار.

ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

خفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي جرى التوصل إليه الشهر الماضي ودخل حيز النفاذ من أول مايو أيار.

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