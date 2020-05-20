الكمارك: ضبط مواد اولية لصناعة السكائر مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي

2020/05/20 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي الرصيف ٢٠ بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على مواد اولية لصناعة السكائر مع الاغلفة الخاصة بها موسومة بعلامة تجارية و التي تدخل ضمن الغش الصناعي خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .

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