ابتكار أداة تتنبأ بحدوث مضاعفات حادة لدى مرضى كوفيد-19

2020/05/20 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابتكر علماء صينيون آلة حاسبة تعمل عبر الإنترنت تتنبأ باحتمالية الإصابة بمضاعفات عدوى فيروس كورونا.ويمكن لأي شخص استخدام التطوير، حيث يعتقد الخبراء الروس، أن الأداة ستكون مفيدة للمستخدمين والأطباء والباحثين.على سبيل المثال، يمكن استخدامها لتوزيع المرضى داخل العيادة حسب حدة الإصابة، وفقا لما نقلته صحيفة “إزفيستيا”.وأشار الخبراء، أن الآلة الحاسبة لم […]

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