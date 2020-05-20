تقرير: إيران تأمر ميليشياتها في العراق بخفض التصعيد ضد القوات الأميركية

2020/05/20 | 13:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بأن #إيران تسعى إلى خفض التصعيد بين مع #الولايات_المتحدة، وخصوصاً في #العراق، كما أمرت وكلاءها من “الميليشيات” بوقف هجماتها الصاروخية على #القوات_الأميركية.وأشار التقرير إلى أن «إيران، بعد…

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