تسجيل 7 اصابات جديدة بـ”كورونا” في محافظة اربيل

2020/05/20 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه استمرار في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل .واوضح البيان ان المصابين امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، […]

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