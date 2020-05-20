2020/05/20 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .
وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه استمرار في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل .
واوضح البيان ان المصابين امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 7 اصابات جديدة بـ”كورونا” في محافظة اربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه استمرار في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص 7 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل .
واوضح البيان ان المصابين امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 7 اصابات جديدة بـ”كورونا” في محافظة اربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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