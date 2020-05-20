الرئيس روحاني: مقاومة الشعب الفلسطيني الصلبة ستستمر

2020/05/20 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن مقارعة الظالمين من مبادئ الاسلام، مشيرا إلى أن مقاومة وارادة الشعب الفلسطيني الصلبة ستستمر.وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة، اننا سوف لن ننسى الهدف الاساس في كل الظروف اذ ان احد الاركان الاساسية للثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية الايرانية هو الوقوف امام الظالمين والمبادرة لنصرة المظلومين.واكد اننا نقارع الظالمين […]

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