حاتم العراقي والشحي ويارا نجوم مسرح المجاز في عيد الفطر “عن بُعد”

2020/05/20 | 13:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مسرح المجاز بالشارقة، بثّ البهجة والسرور في نفوس جمهوره في ظلّ إجراءات التباعد الجسدي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يستضيف خلال أيام عيد الفطر السعيد، 3 من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي ضمن حفلات تبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح.التزاماً بمسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على سلامة جميع أفراد

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