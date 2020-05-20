الانبار تعيد افتتاح جسر حيوي متضرر جراء العمليات الارهابية شمالي الفلوجة   

2020/05/20 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي ، الاربعاء، عن اعادة افتتاح جسر حيوي شمالي مدينة الفلوجة للمرة الاولى منذ تحرير المحافظة من ارهابي داعش .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدوائر الخدمية وبدعم من حكومة الانبار المحلية ورغم حظر التجوال الصحي اعادت اعمار جسر السجر شمالي مدينة الفلوجة، الذي […]

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