مكافحة الإرهاب: عمليات نوعية لملاحقة بقايا داعش

2020/05/20 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن أهداف نوعية مرتقبة سيقوم بها ضد بقايا عصابات داعش الإرهابية.

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