الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب مدينة سامراء

2020/05/20 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش في منطقتي المياه الجوفية وكسارات الأمانة جنوب مدينة سامراء المقدسة .وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٥ افادت بتواجد مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في منطقتي المياه الجوفية وكسارات الأمانة”.وأضاف البيان، أن “قوة […]

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