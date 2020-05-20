إقليم كردستان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/20 | 13:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

قالت الوزارة ببيان صدر في 20 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "استمرارًا في إجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص 7 إصابات جديدة بكورونا في محافظة أربيل".

أضافت الوزارة أن "المصابين امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، و فتاتان أحداهما بعمر الـ15 عامًا والأخرى 9 أعوام"، مشيرًا إلى أن "المصابات هن من الملامسات لمصاب يوم أمس في حي (قتوي) في مدينة أربيل".

وتابع البيان أن "4 رجال آخرين من المصابين الجُدد وهم بأعمار 53 عامًا، و42 عامًا، و42 عامًا، و29 عامًا أيضًا هم من الملامسين للحالة التي سجلت أمس"، منوهًا إلى أن "المصابين من سكنة حيي (شاويس) و(بنصلاوة)، ومنطقة كرميان".

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