2020/05/20 | 13:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن أهداف نوعية مرتقبة سيقوم بها ضد بقايا عصابات داعش الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب: عمليات نوعية لملاحقة بقايا داعش ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب: عمليات نوعية لملاحقة بقايا داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).