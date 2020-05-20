2020/05/20 | 13:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العدل في الحكومة السوريّة إصدارها قرار يتعلّق بتعيين شقيق “#أسماء_الأسد” حارساً قضائيّاً على ممتلكات “رامي مخلوف” المحجوزة بموجب قرار وزارة الماليّة.وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسميّة في فيسبوك صباح اليوم الأربعاء إن القرار…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين شقيق أسماء الأسد «حارساً» على أموال “مخلوف”.. والعدل السورية تنفي القرار) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين شقيق أسماء الأسد «حارساً» على أموال “مخلوف”.. والعدل السورية تنفي القرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).