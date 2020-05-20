مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: عودة نحو 100 اسرة نازحة الى مناطقها

2020/05/20 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الاربعاء، المباشرة قريبا بإطلاق وجبة جديدة من عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة بعد توقف اجراءات العودة بسبب مرض كورونا .وقال ابو ريشة في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” الحكومة المحلية في الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية بانتظار الانتهاء من […]

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