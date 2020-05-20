مقاتلو الحشد يلبون نداء طلب مصرف الدم للتبرع في النجف

2020/05/20 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد لبى مقاتلو اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، طلب مصرف الدم بمحافظة النجف الاشرف وتوجهوا للتبرع بالدم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “بتوجيه الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي توجه عدد كبير من مجاهدي اللواء للتبرع بالدم بعد المناشدة التي أطلقها مصرف الدم في […]

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