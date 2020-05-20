أودي تطرح سيارة فاخرة مخصصة لحماية الشخصيات الهامة

2020/05/20 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة أودي الألمانية عن بدء مبيعات النموذج الجديد من سيارات A8 L Security المصفحة الفارهة في السوق الروسية وبعض أسواق العالم.وتشير البيانات التي حصلت عليها بعض وسائل الإعلام إلى أن هيكل السيارة الجديدة يوفر حماية للركاب ضد الرصاص الخارق للدروع من عيار7.62 × 51 مم، وفق معايير VR9، كما يتوافق الزجاج المقوى […]

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