البصرة تسجل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/20 | 13:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة سجلت دائرة صحة البصرة، اليوم الاربعاء، 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب :"تم ‌تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا بقضاء الزبير".

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