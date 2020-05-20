هيئة النزاهة العراقية تستدعي وزير الصناعة السابق

2020/05/20 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينة أن أمر الاستقدام جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قان...

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