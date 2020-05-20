نائب يكشف عن موعد استئناف جلسات البرلمان

2020/05/20 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب أسعد المرشدي، الأربعاء، أن البرلمان سيباشر جلساته بعد عيد الفطر.وقال المرشدي في بيان إن “القوانين المهمة التي يجب أن تناقش وتحول للتصويت، هي قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والكثير من القوانين الأخرى”.وأضاف، أن “مجلس النواب سيباشر جلساته بعد عيد الفطر المبارك، برغم أن هناك 145 نائباً يطالبون باستمرار جلسات البرلمان لكن […]

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