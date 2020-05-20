شاهد: ردًا على نبيل شعيل.. قاسم السلطان يدخل خط الجدل على “جنسية سندباد” بعمل جديد على طريقته الخاصة

2020/05/20 | 13:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دخل الفنان العراقي قاسم السلطان على خط الجدل الذي اثير حول “عائدية سندباد” حيث أعاد غناء تتر المسلسل الكارتوني سندباد، مع تصوير كليب الاغنية لشخص جسد شخصية السندباد وهو يتجول على البساط السحري في شوارع بغداد وساحة التحرير.وجاءت اغنية السلطان، بعد الجدل الذي اشعله الفنان الكويتي نبيل شعيل بأغنية اطلق على […]

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