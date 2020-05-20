الليبرالية الجديدة، من الفكرة الى عولمة الرأسمالية! - خسرو ساية

2020/05/20 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خسرو_ساية مقدمة:قبل ان نشرع بموضوع مثل هذا، ولكي نطرح بوضوح وبصورة واقعية موضوعة الليبرالية الجديدة في اطارها الواقعي، ربما كان من الافضل تناول عدة موضوعات قبلها.



من بينها موضوعات من مثل، اولا: الحديث عن الامبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية، وهو ما تجسد في فهم لينين، وذلك لان طيف واسع من التيارات اليسارية التي تتحدث عن الليبرالية الجديدة، يتحدث عنها كشيء مختلف عن الامبريالية وخارجها، سواء بوصفها أعلى مراح ......





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