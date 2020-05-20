ديالى تمدد الحظر الوقائي لساعتين اضافيتين

2020/05/20 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري يوم الاربعاء عن تمديد ساعات حظر التجوال الوقائي في المحافظة الى الساعة السابعة مساء بدلا من الساعة الخامسة مساء في المحافظة.

وافاد الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز"ان قيادة الشرطة وخلية الازمة المحلية ارتأت بتمديد ساعات الحظر الى ساعتين في المساء لأتاحة الفرصة للمواطنين للتبضع.

وبين الشمري ان قرار تمديد ساعات الحظر جاء نتيجة قرب عيد الفطر وارتفاع درجات الحرارة ليتيح للمواطنين التبضع في الاسواق ولتقليل الزخم فيها.

ودعا اللواء الشمري المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية في تطبيق الحضر حفاظا على سلامتهم من وباء فايروس كورونا.

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