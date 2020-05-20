القبض على متهمين اثنين بالارهاب وضبط حزام ناسف بحوزتهما في بغداد

2020/05/20 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغدادـ الأربعاء (20 ايار 2020)، القبض على شخصين متهمين بالارهاب في منطقة أبو غريب غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة ابو غريب غربي العاصمة".

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع استخبارات وزارة الداخلية، وبدلالة احد الملقى القبض عليهما"، مشيرة إلى "ضبط حزام ناسف، وقد تم التعامل معهما والحزام الناسف وفقاً للسياقات".

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وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ألوية الحشد الشعبي الم

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وقال قائد الشرطة العميد ليث خليل الحمداني في بيان، تلقته (بغداد اليو

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