التوصل لعلاج من الخلايا الجذعية لمشكلة الصلع

2020/05/20 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..منحت دراسة حديثة الأمل لمشكلة يعاني منها الملايين من الناس حول العالم، والتي تتعلق بمظهرهم الخارجي وجمال وجوههم، وفقدان شعرهم المبكر.وأكد باحثون في جامعة “بوسان” الوطنية في كوريا الجنوبية توصلهم لعلاج من شأنه حل مشكلة الصلع التي يعاني منها الكثيرون حول العالم.ونوه الباحثون إلى أن الحل الذي توصلوا إليه والذي اعتبروه “حلا […]

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