شاهد.. مواطنون يحتشدون قبالة دائرة بلدية ببغداد ويهتفون ضد مديرها: أخرج أخرج يا فاسد

2020/05/20 | 14:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تظاهر العشرات من المواطنين من أهالي المنصور ببغداد، ضد مدير بلدية المنصور علي جار الله للمطالبة باستقالته.وقال مراسل “يس عراق” إن “العشرات من أهالي منطقة المنصور، في العاصمة بغداد، تظاهرو ضد مدير بلدية المنصور علي جار الله للمطالبة بإقالته من منصبه على خلفية قضايا فساد وتلكؤ في العمل”.وقطع المتظاهرون الطريق […]

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