2020/05/20 | 14:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجاري البصرة: باشرنا باستبدال خط محطة 34 في المشراق الجديد بعد تعذر صيانته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاري البصرة: باشرنا باستبدال خط محطة 34 في المشراق الجديد بعد تعذر صيانته) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجاري البصرة: باشرنا باستبدال خط محطة 34 في المشراق الجديد بعد تعذر صيانته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).