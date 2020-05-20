هولندا: رصد حالة نقل فيها حيوان “المنك” عدوى الفيروس التاجي إلى إنسان

2020/05/20 | 14:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن في هولندا عن تسجيل حالة انتقلت فيها عدوى الفيروس التاجي من حيوان المنك إلى أحد العاملين في مزرعة متخصصة في إنتاج الفراء.وكانت وزارة الزراعة في هولندا قد أفادت في أبريل الماضي بأنه تم التأكد من إصابة حيوانات المنك بالفيروس التاجي في مزرعتين بمقاطعة شمال برابانت.وتوجد المزرعتان المتخصصتان في تربية حيوان المنك […]

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