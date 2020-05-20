الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

2020/05/20 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان رئيس الحكومة الاتحادية العراقية مصطفى الكاظمي وافق مبدئيا على ارسال 400 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين في الاقليم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الكاظمي وافق وبشكل مبدئي على ارسال 400 مليار دينار لتمويل الرواتب للعاملين في القطاع العام بالاقليم.

واردف المصدر بالقول ان هذه الموافقة لم تدخل حيز التنفيذ، وحكومة الاقليم لم تتسلم الى الان اي مبلغ مالي، مضيفا انه الى الان من غير المعلوم اذا ما كان هذا المبلغ سيتم ارسال شهريا ام لا.

وتابع المصدر بالقول ان هذا المبلغ اقل مما كانت ترسله الحكومة الاتحادية سابقا بـ52 مليار دينار اذ كان المبلغ سابقا 452 مليار دينار.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد قررت في منتصف شهر نيسان الماضي إيقاف ارسال رواتب الموظفين في الاقليم.

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