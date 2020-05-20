البيشمركة تعلن اغلاق مستشفى بالسليمانية بعد اصابات بين كوادرها بكورونا

2020/05/20 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة، اليوم الاربعاء، عن اغلاق مستشفى في محافظة السليمانية باقليم كوردستان بعد اصابة ثلاثة من كوادرها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام المؤسسة شمال جبار لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفی شورش ستتوقف عن تقدیم الخدمات لمدە 48 ساعة وذلك بعد اصابة ثلاثة من کوادرها بفيروس كورونا".





أوضح أنه "سيتم ادخال جميع الکوادر من الذين کانت لدیهم ملامسة مع المصابین الى الحجرالصحې لاجراء الفحوصات اللازمة"، مشيرا الى أن "اطلاق وصف الحجر على المستشفی غير صحيح، كون مستشفى شورش هي احدی المستشفیات التي تقدم الخدمات الطبیة للمصابین بالفيروس".

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل

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