2020/05/20 | 14:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اجور وعقود دوائر الكهرباء ” إنتاج، نقل ، توزيع الجدد في محافظة ميسان وقفة احتجاجية وسط مدينة العمارة، للمطالبة بادراجهم ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وبأثر رجعي ودعو الى الغاء سلم الراوتب الجديد والمخالف لقرارات مجلس الوزراء وتطبيق قرار ٣١٥ ، تجديد العقود لسنة ٢٠٢٠ فضلاً عن تحويل الاجور اليومية الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو الكهرباء بصفة العقود ينظمون احتجاجا بسبب تاخير الرواتب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو الكهرباء بصفة العقود ينظمون احتجاجا بسبب تاخير الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).