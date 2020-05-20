تقرير مسرب من البنتاغون يتضمن معلومات “غير مبشرة” بشأن كورونا

2020/05/20 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف تقرير مسرب من البنتاغون، عن احتمالية استمرار التعامل مع الجائحة من قبل الجيش الأمريكي وعدم التوصل للقاح حتى عام 2021، فيما اكد مسؤولون ان التقرير عفا عليه الزمن ونواجه تغييرات جديدة.حصل موقع “Task & Purpose” على المذكرة، حيث حذر البنتاغون من “احتمال حقيقي” بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى […]

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