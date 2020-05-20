2020/05/20 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى شورش في السليمانية، الاربعاء، عن اغلاق المستشفى بعد تسجيل اصابات بكورونا فيها.وقالت الادارة في بيان تلقته وكالة صدى , انه “تقرر اغلاق مستشفى شورش لمدة ٤٨ ساعة لحين إجراء الفحوصات لكل الأطباء والملاكات الأخرى من فايروس كورونا”.واضاف ان “ذلك جاء بسبب اكتشاف إصابة ٤ من الكادر الصحي فيها هم من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مستشفى شورش في السليمانية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مستشفى شورش في السليمانية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).