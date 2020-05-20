جمرك أم قصر الأوسط يحصي إيراده خلال 20 يوماً

2020/05/20 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصى مركز جمرك أم قصر الأوسط إيرادته خلال الـ20 يوماً الماضية.

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