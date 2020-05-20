التعليم العالي تتفق مع فرنسا على تطوير التعاون في مجال التعليم الإلكتروني

2020/05/20 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتفق العراق وفرنسا على تطوير التعاون العلمي والتقني في مجال التعليم الالكتروني ودراسة وتعميم تجربة مشروع الرقمنة الذي قدمه الجانب الفرنسي للجامعات العراقية.وذكر بيان لوزارة التعليم العالي ، ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبيرو، مشيرا الى ان الوزير اكد خلال […]

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