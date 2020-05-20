أب يقتل أطفاله الثلاثة.. جريمة بشعة تهز دمشق

2020/05/20 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت أمس الثلاثاء، جريمة قتل بشعة في مدينة دمشق ادت الى مقتل 3 أطفال.ففي دمشق أقدم أب وزوجته (خالة الأولاد)، على جريمة صادمة جدا، حين قتل أطفاله الثلاثة بينهم رضيعان، بطريقة بشعة عبر خنقهم حتى الموت، بعد أن حاول وزوجته قتلهما بالسم لمرتين سابقتين دون أن ينجحا في ذلك، حسبما أفادت صفحات محلية موالية.ونشرت وزارة […]

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