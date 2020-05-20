2020/05/20 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الاربعاء، عن تجاوز ديون العراق الخارجية والداخلية الـ 132 مليار دولار ، مبينا ان القروض المقبلة ستكون بشروط وفوائد قاسية للغاية على العراق.وقال الهماش في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومات المتعاقبة في العراق لم تدرك حجم التلاعب بمقدرات العراق واستشمار الاموال الفائضة من ارتفاع اسعار النفط في مشاريع استثمارية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: الديون العراقية تجاوزت الـ 132 مليار دولار واي قرض جديد سيكون بشروط قاسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: الديون العراقية تجاوزت الـ 132 مليار دولار واي قرض جديد سيكون بشروط قاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).