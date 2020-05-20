اغلاق مستشفى في السليمانية بعد اصابة 3 من كوادرها بـ”كورونا”

2020/05/20 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة، اليوم الاربعاء، عن اغلاق مستشفى في محافظة السليمانية باقليم كوردستان بعد اصابة ثلاثة من كوادرها بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام المؤسسة شمال جبار في حديث، إن “مستشفی شورش ستتوقف عن تقدیم الخدمات لمدە 48 ساعة وذلك بعد اصابة ثلاثة من کوادرها بفيروس كورونا”.أوضح أنه “سيتم ادخال جميع […]

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