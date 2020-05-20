الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم تخاطب “فيفا” لتمديد فترة عملها

2020/05/20 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” من اجل تمديد فترة عملها.وقال مصدر في الهيئة، إن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، خاطبت الاتحاد الدولي فيفا من أجل الحصول على تمديد لعملها”.وتابع، ان “الهيئة بينت انها لم تستطع تسيير العمل بالفترة الماضية بالشكل المخطط له بسبب وضع البلد […]

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