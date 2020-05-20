الكهرباء: إعادة احياء خطوط نقل الطاقة المجهزة للعراق من إيران

2020/05/20 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، إعادة احياء خطوط نقل الطاقة المجهزة للعراق من إيران.وكشف الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي عن "اعادة احياء خطوط نقل الطاقة المجهزة للعراق من الجانب الايراني بالكامل، وبواقع اربعة خطوط، منها خط (ميرساب – ديالى) الذي يعمل على مدار الساعة، اما الثلاثة الاخرى فتشغل حسب حاجة العراق، بمعنى انها تشغل نهارا وتطفأ ليلا في الوقت الحالي".وبين، أن "الغاز الايراني يصل الى المحطات التوليدية في البلاد بشكل سلس من دون اي مشكلات وحسب الحاجة له".

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