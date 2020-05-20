2020/05/20 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف جهاز مكافحة الإرهاب، الاربعاء، عن أهداف نوعية مرتقبة سيقوم بها ضد بقايا عصابات داعش الإرهابية.وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بحسب الوكالة الرسمية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بعمليات نوعية بالتنسيق مع العمليات المشتركة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".وأضاف، أن "العمليات النوعية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها مخطط لها مسبقا وفقا لمعلومات استخبارية"، مؤكدا"استمرار العمليات حتى القضاء على بقايا داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يكشف عن أهداف نوعية مرتقبة لملاحقة بقايا داعش) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب يكشف عن أهداف نوعية مرتقبة لملاحقة بقايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).