ديالى تعلن احياء مشروع” المدارس النموذجية” في بعقوبة

2020/05/20 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن احياء مشروع المدارس النموذجية في بعقوبة بعد توقف لنحو 3 اشهر بسبب تحديات فيروس كورونا.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصري لـ / المعلومة/،ان” مشروع بناء المدارس النموذجية في بعقوبة اعيد احياءها من جديد وبدات الشروع بانشاء 5 مدارس من قبل شركات القطاع الخاص […]

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