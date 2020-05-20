تحذير من زيارة أطباء الأسنان

2020/05/20 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، من زيارة أطباء الأسنان، وأكد ضرورة تأجيل الزيارات غير العاجلة لهم وكذلك العمليات الجراحية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.نقلت صحيفة “عاجل” عن المركز تأكيده السماح فقط بالزيارات الطارئة لأطباء الأسنان، مشيرا إلى أنه من الضروري العناية بالأسنان أثناء الجائحة، ورؤية الطبيب فقط في حالة الطوارئ الحقيقية.متخرجة […]

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