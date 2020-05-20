روسيا تدخل مرحلة الاستقرار بعملية تفشي “كورونا”

2020/05/20 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إن حالة تفشي الفيروس التاجي في روسيا دخلت مرحلة الاستقرار.وقالت مندوبة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بهذا الشأن: “يبدو أن البلاد (روسيا) توجد في مرحلة الاستقرار”.وسُجلت خلال اليوم الأخير في روسيا 8784 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، فيما توفى 135 مريضا وتعافى 9262 شخصا، وتجاوز بالتالي عدد […]

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