مديره : جمرك أم قصر الأوسط حقق 11 مليار دينار في 20 يوما

2020/05/20 | 14:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أحصى مركز جمرك أم قصر الأوسط إيرادته خلال الـ20 يوماً الماضية.وقال مدير المركز عبد الجليل صبحي في تصريح اليوم الأربعاء إن “إيرادات المركز بلغت أكثر من 11 مليار دينار خلال العشرين يوما الماضية وتعد الأعلى جمركيا في ميناء أم قصر خلال أزمة كورونا”.وأضاف، أن "إدارة المركز أعدت خطة لتعظيم موارد المركز الجمركية لدعم خطة الحكومة بفتح منافذ مالية من غير النفطية"، موكدا إمكانية تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات للمعاملات الجمركية وتشكيل لجان للمتابعة والمراقبة للحد من ظاهرة التهرب الجمركي.

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