شاهد.. في أول يوم من الإغلاق المناطقي.. مدير صحة الكرخ مصدوم من الواقع

2020/05/20 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، إن لغاية منتصف نهار اليوم الأربعاء لا يوجد إغلاق شامل في منطقتي الشعلة والحرية وهذه هي من مهام القوات الأمنية لأنها من المفترض أن تبدأ تنفيذ إجراءات الإغلاق منذ الخامسة فجرًا.وذكر الحجامي خلال حديث لـ”يس عراق” أن ما شاهدناه في الحرية والشعلة يخالف ما […]

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