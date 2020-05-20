منفذ جمركي في البصرة يحقق 11 مليار دينار خلال 20 يومًا

2020/05/20 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أحصى مركز جمرك أم قصر الأوسط، اليوم الأربعاء، إيراداته خلال الـ20 يوماً الماضية.وقال مدير المركز عبد الجليل صبحي لوكالة الأنباء العراقية، إن إيرادات المركز بلغت أكثر من 11 مليار دينار خلال العشرين يوما الماضية وتعد الأعلى جمركيا في ميناء أم قصر خلال أزمة كورونا”.وأضاف، أن “إدارة المركز أعدت خطة لتعظيم […]

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