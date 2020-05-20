العربدة والفساد في هيئة التقاعد اين الوطنية !

2020/05/20 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي مازالت هيئة التقاعد مرتعا للفساد والاهمال واهانة المتقاعدين .وعلى الرغم من الثورة المعلوماتية التي تغزو العالم ولكن يبدو ان التخلف والجهل والقشمرة ديدن لا يفارق هيئة التقاعد...أكمل القراءة ←

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